Эксперты оценили желание россиян получать больше 200 тысяч рублей

По опросу одного из сервисов, в наступающем году россияне хотели бы получать 215 тысяч рублей в месяц. При этом средняя номинальная зарплата на октябрь нынешнего года составляет 96,2 тысячи - в 2,2 раза ниже желаемого уровня.

Сможет ли Дед Мороз в 2026 году выполнить чаяния россиян?

Самые высокие зарплатные ожидания, согласно данным опроса, у IT-специалистов, которые хотели бы получать в среднем 270 тысяч рублей в месяц, и у работников сферы ретейла, мечтающих о среднем заработке в 251 тысячу рублей.

Ожидания наших сограждан от наступающего года достаточно смелые. Средняя и номинальная зарплата под 100 тысяч рублей не говорит о том, что все трудоспособное население получает именно такие деньги. В некоторых отраслях экономики оплата находится примерно на одном уровне уже 3-4 года подряд. И работники, например, легкой промышленности только «слюнки глотают», когда читают про «семимильные» темпы роста уровня благосостояния.

Да и эти темпы в большой степени объясняются высокими (в миллионы рублей) доходами определенной части россиян, которые и обеспечивают «среднюю температуру по больнице», то есть эту самую зарплату в 96 тысяч рублей.

Уместно вспомнить недавний социологический опрос на эту тему: 17% сограждан мечтают о зарплате в будущем году… в 50 тысяч рублей в месяц. Представьте себе, есть такие люди.

На минимальной оплате труда (22,4 тысячи рублей в нынешнем году) находится 4,5 миллиона человек. И это еще не «дно жизни», потому что 7% населения живут ниже уровня бедности (17 тысяч рублей).

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что по итогам 2026 года ожидается рост реальных зарплат на 3-4% к 2025 году. Это означает, что средняя зарплата в России будет намного ниже, чем мечтают многие россияне.

- О высокой по российским меркам зарплате в 215 тысяч рублей в месяц мечтают как наиболее высокооплачиваемые специалисты, так и работники с небольшими зарплатами, - поясняет эксперт. - По сообщениям СМИ, количество работников в России, получающих официальную зарплату выше 250 тысяч рублей, составляет примерно 8% от общего числа трудоустроенных. Примерно 2,2-2,5% из них имеют заработную плату свыше полумиллиона рублей в месяц. В определенной степени высокие зарплаты в России связаны с кадровым дефицитом.

Вместе с тем Наталья Мильчакова признает, что в целом зарплатные ожидания россиян выглядят достаточно скромными. В долларовом эквиваленте желаемый уровень зарплаты равен только $2686 в месяц, значительно ниже средних зарплат в странах Евросоюза.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев тоже с сомнением относится к зарплатным ожиданиям россиян.

- Отец всех богатств - реальный сектор экономики, - считает он. – Для того чтобы выйти на такой уровень, необходимо резко увеличить темпы роста экономики. Не просто расширяя производство за счет новых рабочих мест и других мер экстенсивного порядка. Требуется технологический прорыв. Для значительного роста производительности и эффективности труда нужно внедрение современных методов производства. Рост зарплат происходит параллельно с этим процессом как его следствие.

- В будущем году могут произойти такие подвижки?

- Вряд ли. Во всех официальных прогнозах темпы роста экономики в 2026 году оцениваются в пределах 1,5% ВВП, то есть радикальных сдвигов не произойдет. Конечно, по некоторым востребованным профессиям зарплаты могут превышать и 200, и 300 тысяч рублей, но в целом они вырастут ненамного.