Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон, снижающий предельную переплату по краткосрочным микрозаймам. С 1 апреля 2026 года совокупные платежи заемщика, включая штрафы и пени, не смогут превышать сумму основного долга более чем на 100% против действующих 130%.

Документ также поэтапно вводит правило «один дорогой займ в руки». С 1 октября 2026 года микрофинансовым организациям запретят выдавать займы с полной стоимостью кредита выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть два непогашенных кредита с такими условиями. Для проверки задолженности МФО обязаны будут запрашивать данные во всех квалифицированных бюро кредитных историй.

Второй этап начнет действовать с 1 апреля 2027 года: заемщик сможет иметь только один непогашенный займ с ПСК выше 100% годовых. Оформить новый кредит можно будет лишь спустя трехдневный «период охлаждения» после погашения предыдущего. Кроме того, закон увеличивает максимальную сумму займа для компаний и индивидуальных предпринимателей с 5 млн до 15 млн рублей; эта норма вступит в силу после официального опубликования документа.