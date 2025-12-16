Эксперты напомнили, что размер и условия 13-й зарплаты зависят от работодателя
В преддверии Нового года многие работодатели традиционно объявляют о выплате так называемых 13-х зарплат. Однако эта выплата юридически классифицируется как премия, а не фиксированный оклад, объяснили эксперты, и полностью зависят от руководства, напомнила ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина.
По ее словам, порядок выплаты премий устанавливается внутренними актами организаций, такими как положение об оплате труда или индивидуальные трудовые договоры. Размер и основания для получения премиальных определяются финансовыми результатами фирмы, выполнением сотрудниками установленных производственных планов и личной квалификацией персонала.
Премия обычно выплачивается в декабре перед зимними праздниками, поэтому ее часто называют новогодней. Хотя понятие «13-я зарплата» широко распространено, по своей юридической природе это именно вознаграждение за успешную деятельность предприятия и сотрудников.
— Право на получение подобной премии, а также ее конкретный размер и условия начисления целиком зависят от политики работодателя, — подчеркнула Анишина.
Доктор экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко уточнил, что такие премии учитываются в составе общего вознаграждения сотрудников и подлежат налогообложению. Работодатели несут обязанность по удержанию и уплате соответствующих налогов в государственный бюджет.
Условия начисления премии устанавливаются каждым предприятием самостоятельно и могут варьироваться от полного охвата штата до включения конкретных категорий работников, соблюдающих требования по стажу или качеству выполняемых функций, сообщает РИАМО.
Кроме того, получение 13-й зарплаты не предусмотрено законом как обязанность работодателей, заявила адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко. Выплата годовой премии возможна лишь при выполнении двух условий.