Названы последствия бессрочной работы карт «Мир»

Большинство карт системы «Мир» с истекшим сроком действия продолжат оставаться в рабочем состоянии на бессрочной основе.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, подчеркнув, что это решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что совместное решение НСПК и банков снизит нагрузку на финансовую инфраструктуру и даст гражданам возможность самостоятельно планировать замену карт с истекшим сроком.

По его мнению, такое решение уменьшит количество неожиданных отказов старых карт вследствие истечения срока и создаст своего рода «иммунитет» к санкциям — поскольку продление срока действия карт позволяет использовать старые импортные чипы.

Однако у бессрочного срока действия карт «Мир» есть и недостатки, отметил Селезнев. Отказ от своевременной замены приведет к накоплению «технического долга» внутри системы — карточный парк устареет, а обновление инфраструктуры замедлится. Также снизится дисциплина среди клиентов, которые все реже будут следить за сроками перевыпуска карт.

Дополнительно, это решение может способствовать дальнейшему отставанию российского рынка, так как за границей просроченные карты вряд ли будут приняты. Усилятся риски уязвимостей и мошенничества, возникнут ошибки при обработке платежей, а репутация российских банков и финансовых сервисов может пострадать.