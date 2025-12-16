В январе доходы россиян снизятся из-за длинных новогодних праздников

В январе будущего года у россиян, работающих на пятидневке, будет всего 15 рабочих дней. И, соответственно, их ждет существенное снижение зарплаты за этот месяц. Это традиционная история, но все равно она возникает неожиданно, когда после новогодних праздников выясняется, что в карманах пусто. Как нивелировать эту проблему, чтобы в начале года не экономить в большом и в малом?

В предвкушении длинных новогодних праздников обязательно найдется новость, которая надолго испортит настроение. Да, это новогоднее послевкусие, когда после салата оливье и брызг шампанского человек возвращается в реальную жизнь и понимает: от зарплаты мало что осталось, а в январе-феврале получать особенно и нечего.

Как известно, зарплата в России выплачивается два раза в месяц. По закону январскую получку большинство россиян получат еще в последние дни декабря, потому что январские выплаты выпадают на эти самые длинные новогодние каникулы.

Получат – и, весьма вероятно, растратят эти деньги, такая у русского человека широкая душа. Гулять так гулять!

Что в сухом остатке? В январе будет всего 15 рабочих дней. Экономисты уже дают примерный расклад. На первую половину месяца приходится 4 рабочих дня. Если у сотрудника зарплата, к примеру, составляет 90 тысяч рублей, за это время он получит 24 тысячи – до удержания подоходного налога. А после его удержания – 20880 рублей.

Прямо скажем, не густо.

За вторую половину января (11 рабочих дней) после уплаты НДФЛ на руки он получит 57,24 тысячи.

Как говорится, придется потуже затягивать пояса и экономить на всем. Конечно, некоторые мудрые и бережливые граждане, зная, про январский семейный дефицит, заранее откладывают часть денег в конверт, чтобы вскрыть его после народных гуляний. Но так поступают не все.

Кто-то бежит к друзьям и родственникам – брать в долг. А кто-то в микрофинансовые организации – оформлять кредит под высокие проценты.

Самый верный способ не остаться в начале года у «разбитого корыта» - до минимума свести праздничные гуляния. (Напомним, что в советское время страна выходила на трудовую вахту уже 2 января. Так сказать, без раскачки.) А еще самые благоразумные россияне в длинные каникулы умудряются подработать. И навар получается немаленький, ведь работодатель за работу в выходные дни платит в двойном размере. Тогда вместо прорехи в кармане появится прибыль.