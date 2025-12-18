Россиянам рассказали о сумме пенсионных накоплений в 2026 году

Российские пенсионеры в 2026 году могут единовременно забрать до 439 776 рублей своих пенсионных накоплений, пишут РИА Новости.

Отмечается, что размер накопительной пенсии определяется из общей суммы пенсионных накоплений, которая делится на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. По подсчетам агентства, в 2025 и 2026 годах данный период составляет 270 месяцев, а если сумма выплаты в месяц не менее 10 процентов от прожиточного минимума, то сбережения можно забрать единоразово.

Минимальный прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году равняется 16 288 рублям.

