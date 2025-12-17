Уведомления от банков хотят перевести в Max: чем это грозит клиентам

Мессенджер может стать дополнительным каналом информирования клиента для банков.

Минцифры обсуждает перевод СМС-уведомлений от банков в мессенджер Max в рамках второго пакета антифрод-законов, сообщают источники на телеком-рынке.

Когда уведомления переведут в Max

Функция может быть запущена до конца 2025 года, но не полноценно, «так как у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками».

VK — разработчик Max — хотел перевести все банковские уведомления в мессенджер и отказаться от СМС, но операторы не поддержали идею. В Минцифры утверждают, что планов переводить сервисные сообщения в Max нет, банки могут использовать менеджер по желанию.

Чем перевод СМС в Max грозит клиентам

Злоумышленники могут выдавать себя за представителя Max, а на деле выманивать данные, предупреждает коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар. Однако контролировать защищенность одного государственного приложения проще, чем множества банковских приложений.

Проверка кредитного рейтинга позволит быть уверенным в безопасности.

Остаются риски перехвата кодов подтверждения. Если аккаунт пользователя будет похищен, мошенники получат доступ к банковскому приложению, считает директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners:

«Если Max станет единственным каналом для банковских уведомлений, любой сбой в работе мессенджера может парализовать работу банковских сервисов».

Операторы потеряют доходы — в среднем 30–100 ₽ на абонента. Они будут вынуждены повысить тарифы и переложить издержки на конечных пользователей. При этом для банков это может быть выгодным, поскольку операторы регулярно повышают тарифы для них.

Как государство продвигает Max

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты в России.

С декабря 2025 года россияне не могут получить через СМС одноразовый код для авторизации на «Госуслугах» на мобильных устройствах. Теперь доступны только Max, биометрия и одноразовый TOTP-код.

16 декабря 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о переводе домовых чатов в мессенджер Max.