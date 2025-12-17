Россиянам напомнили, за что в праздничные дни можно получить крупный штраф

Новый год приближается, и важно помнить о правилах безопасности. Фейерверки, елки и гирлянды создают волшебную атмосферу, но в некоторых случаях за их использование можно получить штраф или быть привлеченным к уголовной ответственности, сообщает kp.ru.

В материале говорится, что гирлянды нельзя вешать на лестничных клетках, в коридорах и у входных дверей. Сухие елки опасны и могут загореться. Штрафы за нарушение пожарной безопасности — от 5 до 15 тысяч рублей, при ущербе или жертвах — до 40-50 тысяч рублей.

Также авторы статьи напоминают о том, что в большинстве регионов нельзя шуметь с 22:00 до 07:00, в выходные и праздники рамки могут быть жестче. Например, в Санкт-Петербурге нельзя шуметь до 12:00 в выходные. Штрафы за нарушение тишины в Москве — от 1 до 2 тысяч рублей, первое предупреждение бесплатно.

Кроме того, подчеркивается, что распитие алкоголя в общественных местах запрещено, штраф — от 500 до 1500 рублей. В новогоднюю ночь полиция может закрыть глаза на нарушения при мирном поведении.

Фейерверки можно запускать только с соблюдением правил: не на неровной поверхности, вдали от деревьев и линий электропередач. Направлять их в сторону людей и зданий запрещено. Штрафы — от 5 до 15 тысяч рублей, при ущербе — до 40-50 тысяч рублей, отмечается в статье.

Также сообщается, что для натуральной елки нужен порубочный билет и разрешенное место. Самостоятельная заготовка елки без разрешения грозит штрафом от 3 до 4 тысяч рублей и возмещением ущерба.