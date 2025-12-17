Одну категорию россиян призвали лишить пенсии

Общественный деятель Вадим Попов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» высказался за введение радикальной меры – прекращение пенсионных выплат для граждан, которые не сделали ни одного официального отчисления в систему за всю свою жизнь.

По мнению собеседника, для реализации этой инициативы потребуется внести изменения в Конституцию РФ, в которой закреплено право на социальное обеспечение по возрасту. Эти люди, которые не вносят вклад в развитие государства, не должны рассчитывать на его финансовую поддержку, отметил Попов.

Он также выступил с предложением увеличить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения полной социальной пенсии, и создать программы переподготовки для тех, кто не имеет трудового опыта.

Ранее РИА Новости со ссылкой на компанию «А.Р.С. Консалтинг» сообщило, что корпоративные пенсионные программы (КПП) пока являются самым недооцененным инструментом социального пакета в российских компаниях.