Матвиенко раскритиковала закон против мошенников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в новом законе о противодействии мошенничеству выявились недоработки. После его вступления в силу банки и страховые компании не смогли дозвониться до своих клиентов.

«Недавно вступили в силу положения правительственного закона о противодействии мошенничеству, направленные на борьбу с массовыми обзвонами граждан. После этого ... посыпались сообщения от банков, страховых компаний ..., которые не могли дозвониться до своих клиентов», — заявила она на совещании с замруководителей федеральных органов власти, приводит её слова РИА Новости.

По её словам, такие недоработки следовало исключить на этапе подготовки документа.

Закон, вступивший в силу 1 июня, вводит ряд мер против телефонного и интернет-мошенничества. Среди них — запрет для госслужащих и сотрудников банков использовать иностранные мессенджеры в работе с клиентами, а также право граждан отказываться от спам-звонков и SMS.

