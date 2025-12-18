Россиянам перестают выплачивать тринадцатые зарплаты

Выплаты становятся точечными‚ а работодатели выбирают нематериальное поощрение.

В ближайшие годы практика тринадцатых зарплат будет сокращаться, ожидают эксперты. Премии останутся в прибыльных сегментах добычи полезных ископаемых, IT и финансах.

Кто получит премию в 2025 году

В 2025 году только 13% россиян уверены, что получат тринадцатую зарплату или новогоднюю премию, показал опрос hh.ru. С каждым годом этот показатель сокращается: в 2024 году годовой бонус ждали 17% опрошенных, в 2023 году — 25%. Чаще всего выплаты получают работники добывающих отраслей и IT-специалисты.

У 60% респондентов в компании не платят бонусы, а 5% рассказали, что их работодатели перестали выплачивать премии в этом году. 22% опрошенных затруднились ответить. Реже всего бонусы получают сотрудники в розничной торговле, туристическом и гостиничном деле, в автомобильном бизнесе.

Какую сумму готовы платить работодатели

Больше половины работодателей собираются выплатить премию сотрудникам, следует из исследования «Работа.ру». Большинство премирует весь штат, остальные — отличившихся сотрудников и тех, кто давно работает в компании.

Треть компаний выплатят сотрудникам половину месячной зарплаты сотрудника, еще треть — тринадцатую зарплату. В 26% предприятий размер поощрения будет зависеть от достижений сотрудника.

Останутся ли премии в 2026 году

Павел Смелов, гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР):

«На фоне того, что обсуждение повышения зарплат стало нормой, премии возвращают себе исходный смысл — поощрение за особые результаты, а не обязательная часть вознаграждения».

Работодатели вместо массовых годовых бонусов все чаще выплачивают ежемесячные или квартальные премии, привязанные к конкретным достижениям. Кроме того, компании выбирают нематериальную мотивацию — дополнительные выходные, публичное признание, инвестиции обучение и развитие, добавляет ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.