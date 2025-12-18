Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев в четверг, 18 декабря, внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает налоговый вычет за ветеринарные услуги.

Проект предлагает дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ «Социальные налоговые вычеты», добавив положения, позволяющие владельцам зарегистрированных домашних животных получать налоговый вычет за лечение своих питомцев, включая профилактические и диагностические процедуры, а также покупку ветеринарных медикаментов.

По мнению депутатов, включение таких услуг в список расходов, по которым можно получить налоговый вычет, поможет уменьшить финансовую нагрузку на владельцев питомцев и побудит их чаще обращаться в ветклиники, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что жителя Стамбула обязали выплачивать бывшей супруге алименты на содержание двух котов после развода. Ежеквартальные выплаты составят 10 тысяч турецких лир (или порядка 240 долларов) на протяжении 10 лет. Кроме того, каждый год сумма будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Аллы Быстровой, можно ли в России заставить бывшего супруга выплачивать алименты на домашних животных.