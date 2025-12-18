Мошенники научились обходить закон: как случайно не стать дроппером

Новая легенда позволяет обойти защиты банков и обманом втянуть людей в схему.

Злоумышленники нашли способ обходить закон о дропперах, выяснили в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. Причем они действуют так, что люди даже не подозревают, что становятся участниками мошеннической схемы.

Новая легенда злоумышленников

Раньше мошенники покупали у людей карты или их данные, чтобы проводить деньги через их счета. Теперь они начали просить людей самих проводить операции — якобы с криптовалютой.

Людям, которых втянули в схему, оставляют 1–2% от оборота за «техническую работу».

Новый подход помогает обойти антифрод-мероприятия банков, поскольку владелец карты сам совершает все операции.

Что грозит дропперам

С июля 2025 года организаторам дропперских схем грозит уголовная ответственность — до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона ₽. За передачу карты третьим лицам или выполнение операций по их указанию могут наказать штрафом от 300 тысяч ₽ или лишением свободы на срок до трех лет.

Судебная практика учитывает знание о преступном характере операций, согласованность действий с организаторами схемы и получение выгоды.

Бывают случаи, когда человек, ставший дроппером вслепую, избегал наказания, так как был вовлечен в обман впервые и активно сотрудничал со следствием, отмечает эксперт агентства «Цифровые коммуникации» Кирилл Карамзин.

Дропперы также попадают в специальную базу Центробанка. С 15 мая 2025 года для них вводятся лимиты на переводы свыше 100 тысяч ₽ в месяц.

Как случайно не стать дроппером

Мошенники заманивают людей в преступные схемы, предлагая им подработку. Поэтому нужно аккуратно относиться к предложениям о легком онлайн-заработке.

Важно понимать, откуда вам приходят деньги и кому уходят, быть в курсе сути и оснований для осуществления операций. Кроме того, нельзя давать свои банковские данные третьим лицам, даже знакомым.

Ольга Попова, главный юрист продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop: