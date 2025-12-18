Готовность россиян покупать водку по биометрии оценили

В России формируется устойчивый запрос на такую услугу, как приобретение алкоголя по биометрии. Это показал опрос, проведенный холдингом «Ромир». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что о готовящемся эксперименте по онлайн-продаже спиртного с использованием биометрии знают меньше пяти процентов населения. Но среди тех, кто в курсе, оказалось немало тех, кто готов пользоваться новым инструментом. Среди главных стимулов перехода к покупке алкогольных напитков через приложение в смартфоне 53 процента назвали экономию времени, а 31 процент — комфортность доставки.

Главным фаворитом рынка, как выяснили организаторы опроса, оказалось пиво. В настоящее время 22 процента респондентов готовы приобретать его онлайн. Что касается вина и крепкого алкоголя, то здесь интерес к покупкам по биометрии продемонстрировали 20 процентов.

Главными препятствиями для бурного роста онлайн-продаж оказались страх подделок (46 процентов) и желание потребителей быть уверенными в качестве привозимого товара (33 процента).

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что разрешение продажи алкоголя через интернет сведет на нет уже введенные в России ограничения, так как в сети спиртное станет доступно круглосуточно.