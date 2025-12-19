«Коснется каждой семьи»: к чему приведет возможное снижение ключевой ставки

Предстоящее уменьшение ключевой ставки будет свидетельствовать о замедлении инфляции, что положительно скажется на экономике. Об этом сообщил в беседе с News.ru Каплан Панеш, заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как уточнил собеседник издания, экспертное сообщество ожидает снижения показателя до 16% или 15,5% годовых. При этом он напомнил, что точный уровень пока не удалось определить — на рассмотрении находятся варианты как на 0,5 процентного пункта, так и на целый пункт.

Панеш отмечает, что предстоящее решение Совета директоров ЦБ станет важным сигналом для рынков и населения. Оно покажет, насколько быстро и уверенно регулятор, оценивая динамику экономики, движется к своей цели по возвращению инфляции к целевым 4%.

«С одной стороны, она замедляется быстрее, чем ожидалось ранее, и по итогам года может составить около 6–6,5%. Это дает регулятору пространство для смягчения политики», — пояснил Панеш.

По его словам, решение о понижении ключевой ставки напрямую влияет на финансовое состояние каждой российской семьи.

Напомним, что заседание Совета директоров пройдет 19 декабря. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко ранее заявил, что Центробанк, возможно, снизит ключевую ставку на 0,5–1%.