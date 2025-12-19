В России резко подорожает водка

С 1 января в России вырастет стоимость водки. Минимальная розничная цена будет в размере 409 рублей за 0,5 литра. Она увеличится более, чем на 50 рублей. Об этом свидетельствует приказ Минфина.

«Минимальная розничная цена водки в России с 1 января 2026 года вырастет до 409 рублей с 349 рублей за 0,5 литра», — отмечается в приказе Министерства.

Он размещен на сайте правовой информации.

В то же время минимальная розничная цена бренди вырастет с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л, коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л. Приказ Минфина вступает в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2031 года.

Ранее в Минфине уже говорили о планах повысить минимальные цены на водку, коньяк, бренди и виски, что, по оценке экспертов, может отразиться на спросе и структуре рынка. На фоне подорожания крепкого алкоголя и роста акцизов потребление спиртного в России снижается: в ноябре оно опустилось до 7,63 литра на душу населения в год, что стало минимальным показателем с 1997 года.