В России назвали регион с самым большим повышением пенсии

Сильнее всего увеличение страховой пенсии по старости ощутят на себе жители Чукотки, где она повысится на 3,2 тысячи рублей. Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

Между тем, в Ненецком АО выплата станет больше на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области — на 2,8 тысячи рублей. Примерно на эту же сумму вырастут пенсии на Камчатке. Рост на 2,7 тысячи будет замечен в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, выяснили авторы материала.

Индексация пенсий в России в 2026 году: кому и на сколько повысят выплаты

В топ-10 также субъектов войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), в этом же списке оказалась Республика Коми. Страховые пенсии россиян со следующего года будут проиндексированы на 7,6 процентов, о чем свидетельствует запланированный федеральный бюджет Социального фонда России (СФР).

Ранее российский парламентарий Алексей Говырин заявил, что с 1 января увеличится пенсия пожилых людей, которым исполнилось 80 лет. Он также отметил, что доплата может быть установлена только по одному из двух оснований. По его словам, размер страховой пенсии в 2026 году составит 9584 рубля и 69 копеек.