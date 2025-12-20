Названы регионы-лидеры по выросшим за год зарплатам

В уходящем году средняя зарплата рекордно выросла на Дальнем Востоке, в Ненецком автономном округе и Москве. Таковы подсчеты РИА Новости на основе статистических данных.

Жители Камчатки в сентябре 2025 года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На Чукотке сумма оплаты труда выросла на 28 тысяч, а Магаданской области — на 26 тысяч рублей.

В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ (+25 тысяч рублей), Москва и Забайкальский край (+20 тысяч).

Зарплаты на Сахалине увеличились на 19 тысяч рублей, в Московской области — на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии — на 15 тысяч рублей.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область (+14 тысяч), а также Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (в этих регионах выплаты сотрудникам выросли на 13 тысяч рублей).

В среднем зарплата в России за последний год увеличилась на 12 тысяч рублей.