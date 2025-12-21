Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег

Российские банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод.

Как отмечает РИА Новости, данная мера введена в связи с участившимися мошенническими атаками.

«При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственную связь с клиентом банка», — передаёт агентство.

Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент планирует перевести.

