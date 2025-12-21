Эксперт дал совет, как правильно тратить деньги на Новый год

Подготовка к зимним праздникам часто оборачивается пустым кошельком в январе. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко предложил проверенную схему распределения новогоднего бюджета, чтобы избежать долгов и кредитов, сообщает ИА DEITA.RU.

Первое правило — не тратить всё сразу. Эксперт рекомендует заранее отложить 20–30% от текущей зарплаты на жизнь в первый месяц года. Эти деньги пойдут на оплату коммунальных услуг и базовые продукты. Такая «подушка безопасности» спасёт от финансовых дыр после затяжных каникул.

Существенно сэкономить на подарках поможет игра в «тайного Санту». Это отличный способ порадовать друзей и не покупать сувениры абсолютно каждому. Для праздничного стола тоже есть эффективное решение: предложите гостям принести по одному любимому блюду. Это не только снизит ваши личные расходы, но и вовлечёт всех близких в процесс подготовки.

Также важно составить чёткий список покупок с установленными лимитами. Щербаченко советует бороться с импульсивными желаниями правилом двух дней. Если приглянулась дорогая вещь, подождите 48 часов перед оплатой. Если за это время желание не пропало, значит, покупка оправдана. Часто эмоции утихают быстро, и потребность в лишней трате исчезает сама собой.

Идеальная формула расходов выглядит так: около 40% бюджета стоит направить на подарки, а 30% — на праздничные угощения. Оставшиеся средства лучше разделить поровну: 15% на декор и ещё 15% на случай непредвиденных обстоятельств. Такой план поможет встретить Новый год с радостью и сохранить стабильность.