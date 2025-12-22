Банки утратят мгновенный доступ к "Цифровому профилю гражданина"

Банки выступили против планов Минцифры перевести их с 2 февраля 2026 года на подключение к сервису "Цифровой профиль гражданина" через СМЭВ вместо текущего API. Об этом "Национальный совет финансового рынка" сообщил в письме в Банк России и аппарат правительства, передает "Коммерсантъ".

По мнению НСФР, переход на СМЭВ, где ответ на запрос может идти до нескольких часов вместо мгновенного онлайн-ответа по API, создаст угрозу сбоев в основных процессах: кредитовании, дистанционном обслуживании, проверке клиентов.

На техническое переподключение даже крупным банкам потребуется не менее 106 рабочих дней, мелким — до 250, что делает срок до 2 февраля 2026 года нереалистичным.

"Банки обращаются к этому сервису для получения персональных данных граждан при выдаче и сопровождении кредитов… при подключении по СМЭВ задержка ответа может составлять от минуты до нескольких часов", — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

В ноябре финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила, что у россиян могут появиться профили, включающие налоговую дисциплину, характер экономической активности, наличие статусов, связанных с повышенными рисками, модели потребительского поведения.