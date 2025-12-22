Рискованный рост. Раскрыто, кому поднимут зарплаты в 2026 году

В 2026 году 76% российских компаний планируют проиндексировать зарплаты сотрудникам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос Центрального банка России.

Компании намерены увеличить оклады на 5–10%, что соответствует данным Минэкономразвития РФ — инфляция на 15 декабря превысила 6%. Это позволит сохранить покупательную способность работников без чрезмерной нагрузки на бюджеты. Сами фирмы также продолжают ориентироваться на уровень официальной инфляции.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил влияние высокой ключевой ставки ЦБ, которая делает кредиты дороже и снижает спрос на товары длительного пользования. Налоговая нагрузка также растёт, усложняя индексацию.

«Снижение спроса делает индексацию зарплат рискованной», — подчеркнул Чернов.

Эксперт предупредил, что в цикличных отраслях маржа не всегда покрывает расходы, поэтому бизнес переходит на смешанные модели вознаграждения.

