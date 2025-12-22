Цены на продукты сегодня: период напряжения и падение перед Новым годом

Ретейлеры снизили цены на сливочное масло перед Новым годом. Минсельхоз отмечает рост производства, что способствует стабильности цен. Эксперты предполагают умеренную коррекцию цен в начале 2026 года, пишут «Известия».

Средняя розничная стоимость масла уменьшилась до 1178,8 рублей за килограмм, что составляет минус 0,5% по сравнению с декабрем 2024 года. Производство сырого молока увеличилось на 3,5%, а сливочного масла — на 2,9%. В октябре 2025 года было произведено 285 тысяч тонн масла, что на 2,6% больше, чем в 2024 году.

ФАС отслеживает рост цен на масло «первой цены», который составляет 1,3%, а также на социально значимые товары — их цена увеличилась на 4,7%. С сентября наблюдается снижение цен: минимальная розничная стоимость упала на 24%, достигнув 748 рублей за килограмм, а закупочная цена снизилась на 12% и составила 755 рублей.

Переработчики сталкиваются с повышенными расходами, а фермеры рискуют падением цен на молоко. Потребительские кооперативы подписывают долгосрочные соглашения. Потребление масла уменьшилось на 9%, что привело к импорту из Индии и Ирана. Уровень запасов на складах вдвое превышает показатели прошлого года.

В материале говорится, что стоимость масла уменьшилась в условиях общего роста цен на продукты питания, который за десять месяцев составил 11%. Специалисты объясняют это снижение результатом стабилизации рынка после периода нестабильности. Торговые сети оперативно передают информацию о снижении цен своим клиентам.

Помимо масла, подешевели такие продукты, как рис (на 41%), капуста (на 38%), картофель (на 30%), лук (на 23%), яйца (на 17%), мука (на 13%) и другие товары.

Эксперты ожидают, что стоимость масла останется на прежнем уровне или даже немного упадет в 2026 году. По их оценкам, снижение может составить от 3 до 5%. В последнее время наблюдается тенденция к росту цен на этот продукт. Однако уровень цен будет зависеть от уровня доходов населения: если доходы останутся стабильными или снизятся, спрос на масло может уменьшиться, утверждают специалисты.