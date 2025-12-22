«Подработка» с сюрпризом: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Злоумышленники придумали схему с «подработкой» через продажу якобы подарочных сертификатов. Они размещают объявления о дистанционной работе в мессенджерах, предлагают заработок на продаже сертификатов через онлайн-платформы, сообщает управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что исполнители публикуют объявления, получают деньги, удерживают часть и переводят остаток третьему лицу, но клиенту достается нерабочий сертификат. Организаторы обещают компенсацию, но затем исчезают.

Как отмечается, продавцы сертификатов либо возвращают деньги, либо рискуют стать соучастниками. После обмана аферисты удаляют переписку и изменяют группы. МВД предупреждает о бдительности при поиске работы и рекомендует покупать сертификаты только в официальных магазинах.

Ранее стало известно, что с начала текущего года мошенники активно начали применять для обмана россиян схему с якобы взломом их аккаунтов на «Госуслугах». Как выяснилось, они присылали жертвам сообщение с поддельным номером «технической поддержки» и просьбой позвонить по нему.