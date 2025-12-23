В ближайшее время российские граждане могут столкнуться с замедлением в выполнении банковских операций, связанных с переводами и платежами.

Основная причина заключается в расширении доступа Росфинмониторинга к информации о таких операциях через систему быстрых платежей (СБП), сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в комментарии изданию «Газета.ру» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Эксперт отметил, что 9 декабря Госдума приняла закон, который дает Росфинмониторингу право получать полный спектр данных о проведённых операциях физических лиц, включая переводы по картам системы «Мир» и платежи, осуществляемые через универсальный QR-код.

Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми потоками и борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Но для финансовых организаций и контролирующих органов это означит необходимость адаптации к новым условиям работы, что, по оценке эксперта, может повлиять на скорость обработки операций.

В переходный период будут активно отрабатываться новые алгоритмы взаимодействия, и подозрительные операции станут проверяться более тщательно и часто, что, в свою очередь, может привести к временному замедлению проведения безналичных транзакций.

По словам Ферапонтова, подобные меры затруднят оперативность выполнения операций, поскольку появятся дополнительные этапы контроля и проверки. Впрочем, с другой стороны, такие изменения позволяют более эффективно осуществлять контроль за соблюдением требований закона, направленного на противодействие легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Специалист объяснил, что получение данных напрямую из платежных систем должно ускорить процесс анализа транзакций и повысить качество принимаемых решений. В будущем эти меры помогут быстрее выявлять и блокировать подозрительные операции, что значительно усилит безопасность платежной системы.

Возможность блокировать сомнительные переводы прямо во время их проведения повысит устойчивость системы к мошенническим схемам и поможет снизить риски незаконных операций. Новые правила должны способствовать укреплению безопасности и прозрачности финансовых процедур, заключил эксперт.