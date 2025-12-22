Россиян предупредили о резком росте цен на один вид услуг

Стоимость стоматологических услуг в России в следующем году может вырасти на 50–100%. Такой прогноз в беседе с Life.ru дала врач-стоматолог Мария Балакирева.

По словам эксперта, основной причиной предстоящего подорожания является рост расходов клиник. Ключевыми факторами она назвала повышение стоимости импортных материалов, подорожание аренды и коммунальных услуг, а также увеличение логистических издержек и рост ставки НДС до 22%.

Балакирева пояснила, что российский рынок стоматологии по-прежнему критически зависит от зарубежных поставок. Отечественные аналоги, по ее оценке, пока не производятся в достаточном объеме и не всегда соответствуют требуемому качеству, что вынуждает клиники закупать импорт.

Врач отметила, что стоматологи уже готовят своих пациентов к неизбежному повышению цен. При этом рост стоимости услуг не приведет к пропорциональному увеличению доходов самих специалистов. Напротив, как считает Балакирева, резкий скачок цен может сократить поток пациентов, поскольку многие люди не смогут позволить себе такое лечение.