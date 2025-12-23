Россиянам назвали минимальный размер пенсии в 2026 году

В следующем году минимальный размер страховой пенсии по старости в России превысит 14 тысяч рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Установленного размера минимальной страховой пенсии по старости нет. Однако его можно вывести расчетный путем, отметил Балынин.

Подобные социальные выплаты, напомнил аналитик, назначаются гражданам при соблюдении двух ключевых условий. Первый критерий — достижение пенсионного возраста (для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года), а второй — наличие у претендента 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа, пояснил Балынин.

В 2026 году стоимость одного ИПК поднимется до 156,76 рубля, добавил эксперт. Размер фиксированный выплаты, в свою очередь, увеличится до 9584,69 рубля. В результате минимальный размер страховой пенсии по старости в стране в следующем году составит 14 287,49 рубля, констатировал аналитик.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Трепольский предупредил россиян о риске повышения пенсионного возраста в обозримом будущем. В ближайшие семь лет на пенсию, согласно подсчетам Минтруда, выйдут в общей сложности около 12,2 миллиона пожилых граждан. С учетом острого кадрового голода и проблемы старения населения, подчеркнул эксперт, одним из немногих реальных способов справиться с нехваткой квалифицированных сотрудников для властей может стать пересмотр пенсионной системы, допустил он. В противном случае, разъяснил аналитик, правительству придется стимулировать граждан работать до глубокой старости и отказаться от индексации пенсий неработающим.