Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости

Повышение пенсий по старости в России будет продолжено, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

Мишустин напомнил, что для этого утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет. Глава кабмина отметил:

«Президент отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие – один из ключевых приоритетов государственной политики. Правительство делает все необходимое для решения этой задачи, а она охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста».

Он также добавил, что реализация стратегии предусматривает рост пенсионного обеспечения, а также дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что страховые пенсии по старости для российских граждан увеличат на 7,6% с 1 января 2026 года. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.

Пенсионеры до 31 декабря 2025 года могут подать заявление о доплате к пенсии, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.