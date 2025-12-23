Рост зарплат замедлился: сколько зарабатывают россияне

По мнению экспертов «Сбера»‚ основная причина — введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

По итогам третьего квартала 2025 года средняя зарплата в России составила 103 тысячи ₽ в месяц, подсчитали в Сбербанке. За три года с 2022 года она выросла на 55%, а с учетом инфляции — на 25%.

Что происходит с зарплатами в России

Рост зарплат начал замедляться в третьем квартале 2025 года и составил 13,7% год к году. Для сравнения, в 2023–2024 годах она росла на 16,7%.

При этом рост замедляется не только в номинальном, но и в реальном выражении. Зарплаты за вычетом инфляции за предыдущие два года выросли на 9,5% год к году, а в третьем квартале 2025 года — только на 4,9%.

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка:

«Рост средних зарплат в третьем квартале 2025 года замедлился практически во всех отраслях — даже в тех, что показывали наиболее высокие темпы роста (обработка, строительство и недвижимость, финансы)».

Почему замедляется рост зарплат

Зарплаты россиян перестали расти так быстро из-за введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ в 2025 году. При этом к концу года после выплаты годовых премий еще больше россиян перейдет на следующую налоговую ступень, из-за чего эффект станет выше. Так же произошло после введения двухступенчатой шкалы в 2021 году.

При этом с конца 2023 года по 2024 год средние зарплаты росли высокими темпами на фоне перегрева на рынке труда.

При этом зарплаты в малых и средних предприятиях стали расти медленнее, чем в крупных компаниях — 11,8% год к году вместо 14,2%. Аналитики Сбербанка полагают, что МСП оказались менее устойчивы к снижению экономической активности и высокой ключевой ставке.

Где зарплаты все еще растут

Только в 11 регионах средняя зарплата в третьем квартале 2025 года росла на уровне 2023–2024 года или выше:

Чукотский автономный округ,

Камчатский край,

Магаданская область,

Ненецкий автономный округ,

Санкт-Петербург,

Красноярский край,

Республика Коми,

Архангельская область,

Курская область,

Новгородская область,

Республика Ингушетия.

Кому повысят зарплаты в 2026 году

В следующем году 76% компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам, следует из опроса Банка России. Индексация будет ощутимой для сотрудников с доходами, близкими к МРОТ.

Для работников с доходами выше среднего индексация лишь частично компенсирует накопленную инфляцию. По прогнозу ЦБ, в 2026 году рост реальных зарплат составит 2,7% против 4,1% в 2025 году.