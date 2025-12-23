Рост зарплат замедлился: сколько зарабатывают россияне

По мнению экспертов «Сбера»‚ основная причина — введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
По итогам третьего квартала 2025 года средняя зарплата в России составила 103 тысячи ₽ в месяц, подсчитали в Сбербанке. За три года с 2022 года она выросла на 55%, а с учетом инфляции — на 25%.
Что происходит с зарплатами в России
Рост зарплат начал замедляться в третьем квартале 2025 года и составил 13,7% год к году. Для сравнения, в 2023–2024 годах она росла на 16,7%.
При этом рост замедляется не только в номинальном, но и в реальном выражении. Зарплаты за вычетом инфляции за предыдущие два года выросли на 9,5% год к году, а в третьем квартале 2025 года — только на 4,9%.
Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка:
«Рост средних зарплат в третьем квартале 2025 года замедлился практически во всех отраслях — даже в тех, что показывали наиболее высокие темпы роста (обработка, строительство и недвижимость, финансы)».
Почему замедляется рост зарплат
Зарплаты россиян перестали расти так быстро из-за введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ в 2025 году. При этом к концу года после выплаты годовых премий еще больше россиян перейдет на следующую налоговую ступень, из-за чего эффект станет выше. Так же произошло после введения двухступенчатой шкалы в 2021 году.
При этом с конца 2023 года по 2024 год средние зарплаты росли высокими темпами на фоне перегрева на рынке труда.
При этом зарплаты в малых и средних предприятиях стали расти медленнее, чем в крупных компаниях — 11,8% год к году вместо 14,2%. Аналитики Сбербанка полагают, что МСП оказались менее устойчивы к снижению экономической активности и высокой ключевой ставке.
Где зарплаты все еще растут
Только в 11 регионах средняя зарплата в третьем квартале 2025 года росла на уровне 2023–2024 года или выше:
- Чукотский автономный округ,
- Камчатский край,
- Магаданская область,
- Ненецкий автономный округ,
- Санкт-Петербург,
- Красноярский край,
- Республика Коми,
- Архангельская область,
- Курская область,
- Новгородская область,
- Республика Ингушетия.
Кому повысят зарплаты в 2026 году
В следующем году 76% компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам, следует из опроса Банка России. Индексация будет ощутимой для сотрудников с доходами, близкими к МРОТ.
Для работников с доходами выше среднего индексация лишь частично компенсирует накопленную инфляцию. По прогнозу ЦБ, в 2026 году рост реальных зарплат составит 2,7% против 4,1% в 2025 году.