Выплаты пенсий россиян за январь переносятся на другие числа

Пенсии за январь 2026 года в России будут выплачены досрочно — в конце декабря 2025 года. Об этом RT сообщила председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее словам, Социальный фонд обеспечит перевод средств тем, у кого стандартные даты выплат приходятся на 1–11 января. Зачисления на банковские карты ожидаются с 25 по 29 декабря, а доставка наличных через «Почту России» — с 25 по 30 декабря.

«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — сказала Епифанова.

Конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от региона и банка. Получателям рекомендуется следить за обновлениями на сайте Социального фонда или портале «Госуслуги».

Как сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, пенсии работающим пенсионерам в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе.

