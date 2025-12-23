Россиянам напомнили об освобождении от налогов

Российские пенсионеры обладают целым перечнем льгот в сфере налогообложения. Об этом в беседе с журналистами RT заявил член Совета Федерации Игорь Мурог.

По его словам, пенсионеры освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого типа: квартиры или комнаты, жилого дома или его доли, гаража, машино-места, а также хозяйственного строения до 50 квадратных метров на садовом участке.

По земельному налогу они получают вычет в 600 квадратных метров, или шесть соток от площади одного участка, что снижает налоговую базу, отметил парламентарий.

Кроме того, государственные, трудовые и накопительные пенсии полностью освобождены от НДФЛ. При этом льготы по транспортному налогу определяются на уровне субъектов. В части регионов пенсионеры не платят налог или получают скидку на автомобили, мощность которых составляет до 100-150 лошадиных сил.

Между тем, неработающие пенсионеры, ранее уплачивавшие НДФЛ, могут оформить имущественный вычет при покупке жилья или ипотеке за четыре года, подчеркнул член Совфеда.

«Максимум 260 тысяч рублей (13 процентов от двух миллионов рублей) на расходы плюс 390 тысяч рублей (13 процентов от 3 миллионов рублей) на проценты. Работающие пенсионеры используют стандартные вычеты на лечение, образование и иные расходы при наличии налогооблагаемого дохода», — уточнил Мурог.

Помимо прочего, они освобождаются от НДФЛ при продаже имущества, когда подошел к концу минимальный срок владения. Обычно, это три года или пять лет.

Ранее россиянам пообещали два раза повысить пенсии в 2026 году. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что это произойдет в январе и августе.