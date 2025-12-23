У россиян возникли проблемы с зарубежными посылками

Россияне столкнулись с увеличением сроков доставки зарубежных посылок. Основными причинами стали традиционный предновогодний всплеск отправлений и перегруженность международных каналов доставки, сообщает РБК.

Дополнительное влияние оказало ужесточение таможенного и пограничного контроля. По словам участников рынка, процедуры оформления стали более тщательными и занимают больше времени, из-за чего посылки могут неделями находиться на границе. В отдельных товарных категориях сроки доставки выросли в два раза и более.

В Федеральной таможенной службе при этом заявляют, что оформление международных отправлений происходит в рамках установленных законом сроков. Таможня усилила смены и перераспределила персонал, чтобы справиться с сезонным ростом потока посылок.

Россияне выводят деньги за границу

Логистические компании также отмечают влияние погодных условий и транспортных заторов, в том числе на ключевых маршрутах из Китая и через страны ЕАЭС. Внутрироссийская доставка, по их словам, работает стабильно, а основные сложности возникают именно на международном этапе перевозки.

Участники рынка подчеркивают, что рост онлайн-покупок за рубежом делает такие задержки регулярными. На этом фоне отечественные продавцы получают преимущество, предлагая более короткие и предсказуемые сроки доставки товаров внутри страны.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2025 года россияне потратили почти 1 млрд руб. на фэшн-товары из-за рубежа. Расходы на одежду и обувь из-за рубежа выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.