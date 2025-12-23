В России создадут аналог СБП для перевода акций

Центробанк (ЦБ) РФ планирует внедрить аналог Системы быстрых платежей (СБП) для переводов ценных бумаг. Об этом со ссылкой на представленные регулятором «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» сообщает РИА Новости.

По словам представителей ЦБ, созданный механизм снизит издержки владельцев акций и других бумаг при переводе их между профессиональными участниками рынка и повысит скорость этого перевода.

«Будут определены основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, а также требования к депозитариям, участвующим в проведении указанной операции», — говорится в материалах.

В ЦБ отметили, что инвесторам в дальнейшем не придется подавать встречное поручение депозитарию, что будет способствовать повышению гибкости услуг для клиента и развитию конкуренции среди финансовых посредников.

Ранее регулятор также поделился, что с 1 сентября 2026 года должен заработать закон, который упрощает переводы российских ценных бумаг самому себе. Согласно разработанным Банком России правилам проведения депозитариями быстрых переводов, их срок составит не более двух минут.

Как напомнили в ЦБ, сейчас инвестору для перевода своих активов из одного учетного института в другой необходимо подать поручения по двум разным формам: одно — на списание, другое — на зачисление, причем зачастую это делается в бумажном виде, что требует личного посещения офиса депозитария.