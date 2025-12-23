Новые льготы предлагают ввести для одной категории россиян

Лера Букина

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о создании в России новой категории ветеранов. Инициатива призвана поддержать граждан с большим трудовым стажем, но не имеющих государственных наград, необходимых для получения звания «Ветеран труда», передает РИА Новости.

© РИА Новости

Согласно документу, звание «Ветеран трудовой деятельности» смогут получить мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет. Это позволит охватить тех, кто долгие годы добросовестно работал, но по различным причинам не был отмечен наградами.

Новый статус предложено подкрепить комплексом льгот. В их числе — компенсация 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, преимущественное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, внеочередной прием в организациях социального обслуживания, а также сохранение права на медицинское обслуживание в прежних поликлиниках.

Как отметил Леонид Слуцкий, задача инициативы — дать почувствовать таким труженикам, что их многолетний вклад в развитие страны уважаем и оценен по достоинству. Порядок присвоения звания будет определяться правительством РФ.