Новые льготы предлагают ввести для одной категории россиян

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о создании в России новой категории ветеранов. Инициатива призвана поддержать граждан с большим трудовым стажем, но не имеющих государственных наград, необходимых для получения звания «Ветеран труда», передает РИА Новости.

Согласно документу, звание «Ветеран трудовой деятельности» смогут получить мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет. Это позволит охватить тех, кто долгие годы добросовестно работал, но по различным причинам не был отмечен наградами.

Новый статус предложено подкрепить комплексом льгот. В их числе — компенсация 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, преимущественное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, внеочередной прием в организациях социального обслуживания, а также сохранение права на медицинское обслуживание в прежних поликлиниках.

Как отметил Леонид Слуцкий, задача инициативы — дать почувствовать таким труженикам, что их многолетний вклад в развитие страны уважаем и оценен по достоинству. Порядок присвоения звания будет определяться правительством РФ.