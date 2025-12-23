Россиянам посоветовали забрать деньги со вкладов сразу после Нового года

© Deita.ru

Российские банки продолжают фиксировать приток денежных средств со стороны граждан, которые используют депозиты как удобный инструмент для сохранения и приумножения своих сбережений.

Такой тренд обусловлен высоким уровнем доходности по депозитам, который остается привлекательным на текущем этапе, сообщает ИА DEITA.RU.

Однако, в беседе с порталом PNZ экономист Герман Ткаченко заявил о том, что период высоких ставок приближается к завершению. Уже в начале следующего года вкладчики могут столкнуться с сокращением доходности по депозитам, поскольку ситуация на рынке начнет меняться.

Планируемое снижение ключевой ставки Центробанка РФ к середине 2026 года станет одним из факторов, влияющих на уменьшение средних ставок по вкладам. Регулятор уже сигнализирует о намерениях продолжить мягкую денежно-кредитную политику и постепенно снижать «ключ».

В России упала доходность по всем депозитам

Ткаченко, предполагают, что в следующем году средний уровень ставки может составить около 13–15%, что сделает депозиты менее доходными для населения. Дополнительное давление на банковский сектор создаст отмена с 2026 года льготного налога на добавленную стоимость на банковские операции и эквайринг.

Это повлияет на доходность банков и может привести к тому, что кредитные организации начнут переносить свои финансовые потери на бизнес и конечных потребителей. В результате, снижение доходности по вкладам может стать еще более очевидным, а привлекательность стандартных депозитных счетов снизится.

В этой связи, Ткаченко советует гражданам уже сейчас задуматься о поиске альтернативных инструментов сохранения капитала. В первые месяцы 2026 года — январь и февраль, считаются оптимальными для того, чтобы выгодно перераспределить средства.

Среди вариантов — инвестиции в акции и облигации, долгосрочные вложения в золото либо покупка недвижимости. Также можно рассмотреть приобретение иномарки или других активов, способных сохранить или увеличить сбережения.