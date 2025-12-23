Раскрыта причина подорожания электроэнергии в РФ

Подорожание электроэнергии в РФ связано с необходимостью поддержания «громоздкой» инфраструктуры и инвестиций в нее. Соответствующую причину россиянам раскрыл директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«История это дорогая. Наша оставшаяся от Советского Союза энергосистема — она централизована. В Европе, где они локализованы, нет масштабных объектов, на которые опирается централизованное электроснабжение. Там главная составляющая в тарифе — это топливо. У нас важная часть стоимости электроэнергии — это вложение в поддержание этой громоздкой инфраструктуры. Тут у нас лежат главные причины подорожания не только электроэнергии, но и всей коммуналки», — пояснил экономист.

Ранее в ЛДПР призвали ограничить расходы граждан на ЖКУ десятью процентами от их доходов.