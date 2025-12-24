Россиян ждет резкий рост отказов в автокредитах

С 1 января банки лишатся возможности оценивать доходы желающих оформить автокредит по собственным моделям, сообщает РБК. Переход на более жесткие требования может привести к резкому росту числа отказов — до 40% потенциальных заемщиков выпадут из поля зрения банков, предупредил Национальный совет финансового рынка (НСФР) в письме Банку России.

Участники рынка просят продлить действие опции с модельным подходом до 1 июля 2027 года. В ЦБ обращение подтвердили, но просьбу банков не поддержали. Регулятор не планирует продлевать модельный подход для оценки дохода заемщиков при выдаче автокредитов, сообщил представитель Банка России. Но так же у ЦБ есть уточнение, что банки по-прежнему смогут принимать бумажные справки от работодателей, выписки по зарплатным счетам или ориентироваться на данные Росстата по региону.

С сентября прошлого года президент Владимир Путин поручил кредиторам при оценке заемщиков использовать актуальную официальную информацию о доходах. Речь идет о данных, которые агрегируются в сервисе Цифровой профиль гражданина. Информация о доходах туда подгружается от налоговой службы и Социального фонда. Полноценно система еще не заработала. До 1 января для оценки заемщиков банки могли применять внутренние модели расчета дохода клиента. С нового года это послабление перестанет действовать.

Отказ от модельного подхода происходит преждевременно — инфраструктура не готова к использованию, говорится в обращении НСФР. Переход участников рынка на данные из Цифрового профиля отложен до 1 августа, а с учетом необходимости интеграции средних и малых банков процесс может затянуться до середины 2027 года.

Доходы не всех категорий граждан в принципе будут отображаться в Цифровом профиле, отмечает председатель НСФР Андрей Емелин. Например, пока там нет сведений о заработке индивидуальных предпринимателей, лиц на упрощенной системе налогообложения и едином сельхозналоге. Есть виды доходов, которые государственным ведомствам в принципе не видны — это данные о заработке сотрудников правоохранительных и силовых органов, военных. Речь идет о нескольких миллионах человек, добавляет эксперт.

Директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина обращает внимание на практику неофициальных выплат работникам со стороны бизнеса, которые не отражаются в государственных базах. В таких случаях ни цифровой профиль, ни выписки с зарплатных счетов не позволяют объективно оценить реальный доход гражданина.

Отмена послаблений в автокредитовании затронет не только банковский бизнес, но и продажи автомобилей, указывает НСФР. В нынешнем году россияне приобрели в кредит 60—65% новых отечественных машин и около 79% иномарок. Доля кредитных продаж в сегменте машин с пробегом составляет 28%.

По оценкам ОТП Банка, объем выдач автокредитов может сократиться на 20—50% в зависимости от готовности заемщиков официально подтверждать доходы. Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко ждет существенного снижения уровня одобрений заявок и затяжного спада выдач с первого по третий квартал следующего года.

При этом Минцифы на днях заявило , что не будет подключать банки к «Цифровому профилю» через API и заменит ее СМЭВ, что существенно может снизит оперативность получения данных, отметили эксперты.