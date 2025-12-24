Подсчитаны доходы россиян с процентов по вкладам

По итогам уходящего года рынок сбережений в России дойдет почти до 66 триллионов рублей. Это подсчитали аналитики ВТБ. Их выводы процитировало ТАСС.

Таким образом, его рост оценивается в 15 процентов. Статус основного драйвера такой динамики удержали рублевые накопления, объем которых вырос на 16,5 процента, до 62,5 триллиона рублей. Также отмечается, что в 2025 году россияне заработают на выплате процентов больше 9,5 триллиона рублей. Это, как подчеркнули в банке, сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физическим лицам и вдвое больше объема выдачи займов на приобретение жилья в 2025 году.

Что касается 2026 года, то по прогнозам российский рынок сбережений вырастет еще на 11 процентов и преодолеет отметку 73 триллиона рублей.

Аналитики полагают, что в конце года наиболее выгодными, как правило, становятся вклады на короткие сроки. Условия, на которых они открываются, часто обеспечивают большую доходность, чем классические вклады сроком на год.