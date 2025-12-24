Опрос: почти все россияне ставят финансовые цели на следующий год

Лишь 3% россиян не ставят перед собой финансовых целей на 2026 год. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платежным сервисом «Апельсин».

© Газета.Ru

Наиболее популярными целями среди респондентов стали увеличение дохода (57%), создание или увеличение финансовой подушки безопасности (52%), накопление средств на крупную покупку (46%), а также погашение долгов и закрытие кредитных карт (40%).

Аналитики также изучили отношение россиян к использованию кредиток в предстоящем году. 49% опрошенных намерены полностью отказаться от них или значительно сократить их использование, в то время как 22% планируют продолжать пользоваться этим финансовым инструментом.

Исследование также показало растущий интерес к инвестициям: 40% граждан РФ в 2026 году собираются начать инвестировать впервые, причем наибольшую активность проявляют женщины (47%). Еще 26% респондентов намерены продолжить инвестиционную деятельность в новом году.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко до этого предупреждала, что попытки сократить расходы в условиях дефицита бюджета нередко приводят к обратному эффекту — росту долгов, ухудшению качества жизни и снижению доходов в перспективе. При оптимизации личных и семейных трат она советует не «перегибать палку» и сохранить ключевые статьи расходов.