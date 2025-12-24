Россияне задолжали по ипотеке десятки триллионов рублей

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в ноябре 2025 года увеличилась на 1,4 процента. Общий размер долга превысил 23 триллиона рублей, сообщает Центробанк (ЦБ) в своем отчете о развитии банковского сектора.

© Lenta.ru

В октябре 2025 года показатель увеличился на 1,2 процента, отметили аналитики финансового регулятора. В ЦБ уточнили, что активный рост в конце года является нормой для ипотечного сегмента. Росту спроса на жилищные кредиты в стране в том числе поспособствовали новости об ужесточении условий по семейной ипотеке — с февраля 2026 года супружеская пара сможет получить только один такой кредит вместо двух, как раньше.

Общий объем ипотечных выдач в ноябре 2025 года остался на уровне октября — около 500 миллиардов рублей. Рост во многом стимулировался кредитами с господдержкой — такими были почти 80 процентов новых кредитов. Самой популярной программой стала семейная ипотека — банки выдали по ней 358 миллиардов рублей, что на 9 процентов больше значений октября.

Выдача ипотеки по рыночным ставкам в России остается умеренной, считают в ЦБ. В ноябре россиянам выдали 110 миллиардов рублей по таким кредитам. По словам аналитиков, спрос остается низким на фоне высоких процентных ставок — сейчас средний показатель достигает 19,5 процента.

Ранее эксперты спрогнозировали, что ипотека снова станет привлекательной для россиян при условии снижения рыночных ставок до 11-12 процентов.