Россиянам раскрыли способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год

Россияне, которые уезжают из дома на новогодние праздники, могут сэкономить до 3000 рублей на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Способ сократить траты раскрыл эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет Life.ru.

Специалист уточнил, что такая опция есть только в домах, где невозможно поставить счетчики. Тем, у кого приборы учета установлены, и так придется платить только за то, что израсходовали по факту.

«Поэтому лишних действий предпринимать, скорее всего, не придется. Однако, если технической возможности поставить счетчик нет, закон разрешает потребовать пересчитать плату», — пояснил Бондарь.

Эксперт отметил, что перерасчет можно получить, если в квартире никого не было более пяти календарных дней подряд. При этом дни отъезда и прибытия считаться не будут. Пересчитать можно только плату за воду, газ и вывоз мусора. За отопление деньги начислят как обычно, поскольку оно нужно еще и для поддержания общедомового имущества и конструкции здания в целом.

Чтобы получить перерасчет, нужно подать заявление в управляющую компанию через «Госуслуги». К обращению нужно будет прикрепить документы, подтверждающие отсутствие дома — подойдут билеты на самолет или поезд, счет из гостиницы или справка из санатория. Заявление рассмотрят в течение пяти дней и, если все верно, уменьшат сумму платежей в следующей квитанции.

«За новогодний отпуск в 15-20 дней можно сэкономить до 3000 рублей на коммунальных платежах. Для домовладельцев с большей площадью и более высокими тарифами экономия может быть еще значительнее», — заключил Бондарь.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить перерасчет за ЖКУ, если температура в квартире оказалась ниже 18 градусов.