Операторы предупредили абонентов о росте цен на связь и интернет

Крупнейшие операторы связи начали рассылать абонентам уведомления о росте стоимости услуг с 2026 года. Об этом пишет РБК.

Так, «Ростелеком» оповестил абонентов домашнего интернета, что с января повысит стоимость на 60 руб. «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, входит в «Ростелеком») 24 декабря предупредил часть абонентов о повышении цен с 750 руб. до 900 руб.

Виртуальный оператор Т-банка «Т Мобайл» в СМС-рассылке в конце ноября анонсировал, что повысит стоимость услуг связи с 375 руб. до 709 руб.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») разослал пользователям предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным — 4,5 руб. в сутки, а стоимость ряда тарифов и услуг обновится.

Представитель «ВымпелКома» уточнил, что компания актуализирует стоимость услуг в соответствии общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе инвестициями в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%.

«Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%. Цены на текущие предложения, доступные для подключения, не меняются, несмотря на изменения налоговой ставки», — пояснил менеджер.

Представитель Федеральной антимонопольной службы разъяснил, что служба проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.