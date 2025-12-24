ЦБ расширит перечень признаков мошеннических переводов с января 2026 года

Банк России сообщил о расширении перечня признаков мошеннических переводов. С 1 января 2026 года число критериев увеличится с шести до 12, при этом ранее введённые признаки продолжат действовать.

«С 1 января 2026 года список критериев расширяется с шести до 12», — сообщили в Центробанке.

Как сообщается в материалах регулятора, банки обязаны проверять операции клиентов и предотвращать подозрительные переводы.

Среди новых признаков — перевод средств человеку, с которым у отправителя не было финансовых отношений в течение полугода, если менее чем за сутки до этого был выполнен перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Ещё одним признаком станет попытка внесения наличных на счёт через банкомат с использованием токенизированной карты, если получатель за последние 24 часа совершал трансграничный перевод физическому лицу на сумму более 100 тыс. рублей.

К числу мошеннических операций также отнесли бесконтактные операции в банкоматах, при которых время обмена данными превышает норму, установленную Национальной системой платёжных карт.

Кроме того, признаком риска станет уведомление от НСПК о возможном мошенничестве.

В перечень включены и технические факторы: смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах за 48 часов до перевода, а также признаки вредоносного ПО или удалённого доступа к устройству клиента.

Отдельно регулятор отметил, что сведения о получателе денег могут содержаться в государственной системе противодействия IT-преступлениям.

«Признак будет применяться с начала работы этой системы — с 1 марта 2026 года», — указано на сайте ЦБ.

Если операция соответствует хотя бы одному признаку, банк обязан приостановить перевод на два дня или отказать в его проведении.

Клиента должны немедленно уведомить и предоставить возможность подтвердить операцию или повторить её.

Ранее сообщалось, что жертвами мошенников в одном из регионов России за месяц стали десятки человек, а общий ущерб превысил 20 млн рублей.

Также президент России Владимир Путин ранее обращался к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще участвовать в заседаниях правительства.