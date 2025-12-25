В России подорожает мобильная связь

С начала следующего года операторы мобильной связи повысят цены на свои услуги по действующим тарифам, о чем они уже информируют своих абонентов.

Данный шаг обусловлен несколькими важными факторами, сообщает ИА DEITA.RU.

Во‑первых, в стране продолжается инфляция, которая увеличивает издержки операторов. Во‑вторых, повышенная ставка НДС, вступающая в силу, позволяет государству дополнительно получать доход, а операторам приходится учитывать эти изменения при формировании цен.

В-третьих, существенно возросшие потребности в обновлении и модернизации инфраструктуры требуют инвестиций, многие из которых связаны с закупками зарубежного оборудования. В условиях санкций и ограничений операторам приходится искать альтернативные решения, что зачастую обходится дороже, пишет портал «Ура.ру».

Увеличение цен также происходит из-за роста налоговой ставки, инфляционных процессов и необходимости инвестировать в развитие сети для поддержания высокого уровня сервиса. Опрос, проведенный среди руководителей телеком-компаний, показывает, что ожидаемый средний рост цен на услуги связи в следующем году составит примерно 8-10%.

При этом эксперт Денис Кусков из аналитического агентства TelecomDaily отметил, что данный прогноз не учитывает возможных колебаний курса рубля или новых санкций, которые могут повлиять на ситуацию. По его словам, в 2025 году цены на связь уже выросли на 10-12%, что свидетельствует о тенденции увеличения стоимости услуг.

Объяснить это можно и ростом среднего размера абонентской платы, поскольку большинство пользователей предпочитают переходить на более дорогие тарифы с расширенными пакетами минут, чтобы получать больше возможностей для разговоров. Такой тренд обусловлен значительным увеличением голосового трафика — примерно на 30% за год.

Главной причиной этого роста стала блокировка или ограничения работы популярных мессенджеров. В результате многие абоненты вынуждены либо искать обходные пути — использовать VPN — либо возвращаться к использованию услуг голосовой связи, предоставляемых операторами. Россияне, желая иметь больше минут и меньшие ограничения, выбирают тарифы с более высокой стоимостью, что способствует увеличению средней выручки без формального повышения тарифных цен.

Интересно, что в последние месяцы значительная часть абонентов стала менять оператора, сохраняя свой номер, что связано с ростом популярности виртуальных операторов. Эти виртуальные провайдеры часто предлагают услуги по очень привлекательной цене — к примеру, за 150 рублей в месяц, что значительно ниже цен на услуги крупных традиционных операторов.

Такой подход делает их привлекательными, особенно для клиентов, для которых важна экономия. В целом, тенденции демонстрируют, что рост цен вызван не только инфляцией, но и увеличением расходов самих операторов. По словам управляющего партнера TMT Consulting Константина Анкилова, повышение цен — это логичный ответ на рост затрат, который наблюдается во всех сферах экономики.

Эксперт подчеркивает, что до недавнего времени операторы могли спокойно удерживать тарифы на низком уровне, потому что их доходы росли за счет расширения базы клиентов и появления новых услуг, в первую очередь мобильного интернета. Однако с замедлением прироста абонентской базы и невозможностью компенсировать растущие издержки новыми предложениями, операторам приходится прибегать к повышению стоимости услуг.

Дополнительную роль играет и курс рубля: его колебания негативно сказываются на стоимости импортного оборудования и комплектующих для сетей. Несмотря на постепенный переход к российским решениям, они зачастую оказываются дороже импортных, что тоже влияет на ценообразование.