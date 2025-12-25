Миллионам россиян спрогнозировали лишение доступа к микрозаймам

Со следующего года миллионы россиян могут потерять возможность оформить микрозаймы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина руководителю Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной.

С 1 января, напомнил он, микрофинансовые организации (МФО) не смогут использовать собственные модели оценки доходов потенциальных заемщиков при выдаче мелких займов. Речь идет о кредитах на сумму до 50 тысяч рублей. О риске массового лишения доступа граждан к подобного рода финансовым продуктам также предупредили аналитики СРО «Мир»

Участники рынка призвали руководство ЦБ отложить до 1 июля 2027 года вступление в силу запрета на использование МФО своих моделей оценки доходов заемщиков. Емелин, в частности, предложил совету директоров Банка России вовсе отменить такого рода запрет при выдаче займов до 30 тысяч рублей.

Ранее ЦБ обязал МФО использовать данные из информационных систем Федеральной налоговой службы (ФНС) и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль гражданина» при оценке доходов потенциальных заемщиков. До этого с призывом выступил президент страны Владимир Путин. Участники рынка указывают на ограниченное число подключенных к «Цифровому профилю» МФО. В настоящее время доступ к этому ресурсу есть лишь у пяти процентов такого рода организаций. При этом и у них нет доступа к показателю долговой нагрузки граждан. На этом фоне участники рынка призвали ЦБ повременить с вышеуказанным запретом.

Россияне охладели к микрозаймам

В начале октября 2025 года сотрудники ВЦИОМа сообщили, что главными причинами обращения за деньгами в МФО, а не в банк, россияне, имеющие опыт микрозаймов или допускающие такую возможность для себя, считают более быстрое получение денег на руки, меньшие требования к документам и возможность получить заем онлайн, без необходимости идти в отделение финансовой организации.