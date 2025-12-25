МВД предупредило россиян о новом мошенничестве с инвестициями

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники выдают себя за работников крупных инвестиционных фирм и связываются с потенциальными жертвами.

Под видом проверок или угроз утечки данных они предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или выполнить указания «проверяющего», сообщили в киберполиции.

Мошенник может знать о наличии брокерского счета у жертвы и использовать реальные названия компаний и имена сотрудников. Цель первой беседы — вызвать стресс и подготовить к разговору с «представителем правоохранительных органов».

Стражи порядка в таких случаях советуют россиянам связываться с инвестиционными компаниями только по официальным номерам, указанным на их сайтах. Будьте бдительны и не доверяйте подозрительным звонкам и предложениям.