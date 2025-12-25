Стало известно, как будет рассчитываться прибавка к пенсии в 2026 году

В 2026 году повышение пенсий в России пройдет по установленному графику. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с Life.ru, для большинства получателей прибавка начнется с начала следующего года, то есть с 1 января.

Страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут проиндексированы на 7,6% в автоматическом режиме. Конкретная сумма прибавки индивидуальна, поскольку увеличивается уже назначенная выплата. Например, при пенсии в 25 000 рублей в декабре 2025 года, с января 2026 года она вырастет на 1 900 рублей и составит 26 900 рублей.

Для самостоятельного расчета страховой пенсии с 1 января 2026 года будут действовать следующие значения: стоимость пенсионного коэффициента — 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Формула расчета: страховая пенсия = количество накопленных баллов × 156,76 + 9 584,69. При наличии районного коэффициента или других установленных надбавок итоговая сумма будет выше. Минимальная страховая пенсия в 2026 году превысит 14 тысяч рублей.

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Эта мера важна для граждан, не имеющих необходимого страхового стажа.

Для работающих пенсионеров с 1 августа 2026 года проведут перерасчет страховой пенсии исходя из взносов работодателя за 2025 год. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных коэффициентов, что составит не более 470,28 рубля в месяц.

Военные пенсионеры получат увеличение выплат на 4% с 1 октября 2026 года. Таким образом, окончательный размер прибавки зависит от вида пенсии, даты ее пересмотра и текущего размера выплат.