Всё решает прописка. Названы регионы с самой высокой пенсией

Самые высокие пенсии в стране получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также Камчатского края. По данным Социального фонда России (СФР), средние выплаты там колеблются от 34,6 до 38,8 тысячи рублей.

На Чукотке пенсионеры в среднем получают 38,8 тысячи рублей, в Ненецком АО — 35,9 тысячи, в Камчатском крае — 34,6 тысячи. В пятёрку лидеров также вошли Магаданская область (34,4 тысячи рублей) и Ханты-Мансийский АО — Югра (34,2 тысячи).

Более 30 тысяч рублей получают пенсионеры в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Для сравнения, в Москве средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 25,6 тысячи. Средний размер пенсий по России за последние два года увеличился на 20% и достиг 23,5 тысячи рублей.