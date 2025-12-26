Больничные и декретные выплаты будут учитываться как трудовой доход

Обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом пишет газета "Известия".

© Газета.Ru

Единое пособие назначается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка или 50, 75, 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного человека, если оно выплачивается беременной женщине. При его назначении рассчитывается среднемесячный доход семьи за 12 месяцев. При такой выплате используется "правило нулевого дохода", которое предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка либо при отсутствии доходов по объективным причинам.

Минимальный уровень заработка родителей, претендующих на пособие, должен составлять восемь МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в год. При этом с учетом изменений при расчете трудового дохода "больничные" и декретные выплаты считаются как трудовые доходы, поскольку их получают только работающие граждане.

Требование о минимальном доходе не распространяется на пенсионеров и граждан с инвалидностью. До этого сообщалось, что максимальный размер единого пособия на детей с 1 января увеличится до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составит около 18 371 рубля.