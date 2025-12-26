Определен новый размер МРОТ в России

С начала 2026 года Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 27 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с журналистами РИА Новости.

Он подчеркнул, что с 1 января произойдет увеличение этого показателя почти на 21 процент — до 27 093 рублей в месяц. Согласно законодательству, МРОТ является суммой, меньше которой платить сотрудникам не может ни один работодатель.

При этом все доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако если дело касается зарплаты за полностью отработанный месяц, когда, к примеру, человек трудится на полставки, то и минимальный размер выплат для него окажется в два раза ниже.

По словам Говырина, МРОТ рассчитывается с учетом величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48 процентов от данного показателя. Кроме того, минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России.

Ранее в Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году. По словам парламентария Алексея Говырина, такая выплата превысит 120 тысяч рублей. При многоплодной беременности размер пособия составит около 172 тысяч рублей.